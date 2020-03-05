Москва, , 11:35 — REGNUM Российские специалисты подтвердили новый случай заражения коронавирусом COVID-2019. Его выявили у итальянского гражданина, сообщили 5 марта журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.

Случай является завозным. Гражданин Италии прибыл в Россию 29 февраля. Тесты показали наличие у него коронавируса.

Под медицинское наблюдение помещены все, кто контактировал с итальянцем.

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