Самара, 5 марта 2020, 11:38 — REGNUM Поезд «Победа» отправится из Сызрани в Самару 7 мая. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба Самарской пассажирской пригородной компании.
По сообщению пресс-службы предприятия, 7 мая в честь празднования 75-летия Победы на базе паровоза «Лебедянка» из Сызрани в Самару отправится поезд «Победа».
Отмечается, что во время майских праздников для экскурсионных групп будут курсировать скорые электропоезда.
Ранее ИА REGNUM сообщало, о том, что ветеранам Великой Отечественной войны предоставили бесплатно ездить на пригородных поездах в Самарской области.
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