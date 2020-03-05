Южно-Сахалинск, , 11:33 — REGNUM В аэропорту Южно-Сахалинска 5 марта проходили учения по профилактике распространения коронавируса. По легенде, островные спецслужбы должны были встретить самолёт с условно заражёнными пассажирами, которые прилетели из азиатской страны, где бушует новая инфекция.

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Сразу несколько ведомств отрабатывали действия. Волновались и путались в действиях все участники учений, но в итоге все были упакованы в белые защитные костюмы, маски.

На «прибывшем» борту находилось 67 пассажиров, без учёта членов экипажа. 47 — с признаками ОРВИ, трое в тяжёлом состоянии.

«Сообщение о потенциально опасном лайнере поступило в областной минздрав, Роспотребнадзор, МЧС, МВД, таможню и другие органы. После вводной почти сразу всё пошло наперекосяк. Кто-то задерживался, специалисты сновали туда-сюда, перенося потенциально опасный вирус в массы. Когда инспекция зашла на борт, куда-то запропастился паспортный контроль.

В общем хаосе звучали громкие замечания, в основном от главы минздрава Сахалинской области и специалистов Роспотребнадзора. Впрочем, даже они не нашли между собой общий язык», — пишет АСТВ.

Так, между министром и представителем Роспотребнадзора произошла словесная перепалка, в ходе которой последняя сунула в лицо чиновника своё удостоверение и сказала, что она здесь такой же наблюдатель, как и он сам.

Руководитель минздрава на этот выпад ответил:

«Роспотребнадзор у меня, оказывается, здесь не принимает участие. Я вас могу освободить. Вот прямо можете спокойно идти, если вы не принимаете в этом участие, зачем вы здесь находитесь?»

Препираясь и выясняя отношения, спецслужбы всё-таки вывели «зараженных» из самолёта и довели до конца учебную тренировку.

«Отчёты о прошедшем мероприятии получатся насыщенными, их детально разберут, чтобы исправить недоработки», — резюмировали журналисты, участвующие в тренировочных постановках.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса нового типа на Сахалине закрыли авиасообщение с японским Хоккайдо.