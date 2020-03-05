Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM Командир экипажа рейса Санкт-Петербург — Симферополь, планировавший вынужденную посадку в Ростове из-за сообщения о «минировании», продолжил маршрут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в международном аэропорту «Платов».

Борт действительно собирался на вынужденную посадку, однако в итоге командир экипажа изменил решение, и самолёт продолжит движение по своему маршруту, уточнили ИА REGNUM в воздушной гавани.

Напомним, ранее сообщалось, о том, что борт из Санкт-Петербурга запросил экстренную посадку в воздушной гавани на Дону сегодня, 5 марта.

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