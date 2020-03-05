Томск, , 11:21 — REGNUM Томские полицейские задержали двоих человек по подозрению в хищении денег у ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в УМВД России по Томской области.

Ветеран сообщил в полицию Томска о квартирной краже. По его словам, злоумышленников было двое, один из них представился участковым уполномоченным полиции. Пока пенсионер с ним разговаривал, второй гость осматривал квартиру. Когда незнакомцы ушли, ветеран обнаружил пропажу 160 тысяч рублей.

Полицейские установили личности подозреваемых. Их задержали при силовой поддержке Росгвардии в Новосибирске. К органам внутренних дел задержанные не имеют никакого отношения. Возбуждено уголовное дело.

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