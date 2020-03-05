Междуреченск, Кемеровская область, , 11:17 — REGNUM Водителю, по вине которого погибли восемь шахтёров Кузбасса, вынесли приговор

«Междуреченский городской суд вынес приговор 50-летнему мужчине и признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, что 8 февраля 2019 года в Междуреченске автобус, перевозивший рабочих с разреза «Распадский», упал с обрыва.

В суде было установлено, что водитель получил от начальника смены наряд на перевозку работников по рабочим местам без схемы маршрута. Он не учел особенности и состояние автомобиля и дороги, ограниченную видимость и гололёд. Из-за чего транспорт упал с площадки для бурения с высоты 10 метров. Погибли восемь человек и тяжело травмировались четыре работника.

Суд приговорил его к двум годам в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.

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