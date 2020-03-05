Москва, , 11:28 — REGNUM Член кущёвской «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз помещён под госзащиту Центральным аппаратом СКР. Цеповяз проходит свидетелем по делу бывшего начальства амурской колонии, связанному с «застольями» заключённых, сообщил 5 марта РИА Новости адвокат Генрих Хачатуров.

По словам адвоката, Цеповяз находится в омской колонии, его не стали этапировать в Ростовскую область. Следствие получило документы из Москвы, что бандит является свидетелем и в отношении него оформлена программа госзащиты. Это означает, что Цеповяза нельзя никуда переводить без разрешения СКР, а также этапировать за пределы колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ попали снимки из колонии в Амурской области, на которых Цеповяз сидит за столом с крабами, икрой и шашлыками. Инцидент обернулся уголовным делом для руководства колонии.

Читайте также: В сети появилось видео «усадьбы» Цеповяза в колонии

А также: Главу УФСИН Амурской области наказали после истории с Цеповязом