Ростов-на-Дону, 5 марта 2020, 11:06 — REGNUM В международном аэропорту Ростова-на-Дону готовятся принять рейс из Санкт-Петербург, следовавший в Симферополь.
Согласно предварительным данным, командир экипажа принял решение о совершении экстренной посадки в связи с сообщением о минировании.
ИА REGNUM отмечает, что сегодня, 5 марта, в московском международном аэропорту «Шереметьево» экстренно сел самолёт Airbus А330. Вынужденную посадку воздушное судно совершило из-за срабатывания датчика неисправности навигации.
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