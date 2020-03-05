Выборг, Ленинградская область, , 10:47 — REGNUM В Выборгском районе Ленинградской области мужчина в ходе бытового конфликта облил керосином и поджег свою жену. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, злоумышленник задержан.

Сообщение о преступлении поступило в полицию вечером 4 марта из поселка Ермилово. Оттуда на скорой помощи с ожогами была увезена женщина 1961 года рождения. В тот же день потерпевшая заявила полицейским о том, что её муж, 1962 года рождения, поджег ей волосы.

«Данный гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Установлено, что ранее гражданин уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Леннобласти.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в 2019 году в Петербурге был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу об умышленном поджоге квартиры, в результате которого погибли мужчина и женщина. Мотивом жестокого преступления, квалифицированного как убийство двух лиц общеопасным способом, стала ревность.

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