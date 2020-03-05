Норильск, Красноярский край, , 10:42 — REGNUM Жительница города Норильска, расположенного на севере Красноярского края, лишилась 754 тысяч рублей при попытке купить квартиру в ближнем зарубежье. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Объявление о продаже желанной квартиры 47-летняя женщина нашла на одном из сайтов в интернете. Продавец, с которым она связалась, сказал ей, что в настоящее время находится на территории России в Хабаровске. Чтобы прилететь для показа ей квартиры, он должен убедиться в наличии у неё денег.

Мошенник предложил покупательнице перевести деньги своему собственному мужу через одну из платёжных систем, а ему показать фотографию чека. После того как пострадавшая сделала перевод на сумму около 754 тысяч рублей, мошенник забрал все переведённые деньги, воспользовавшись данными на чеке.

По факту произошедшего полиция Норильска возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Личность злоумышленника устанавливается.