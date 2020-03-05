Ижевск, , 10:19 — REGNUM В полицию только за один день 4 февраля обратились 10 жителей Удмуртии с сообщениями о краже средств с банковских карт. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Деньги похищались под предлогом получения выигрыша, бонусов от банка, а также продажи товаров через интернет-сайты. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В очередной раз полицейские призывают жителей не сообщать никому данные своих банковских карт, даже если собеседник представляется сотрудником кредитной организации. Также не следует вносить предоплату при покупке товаров или услуг в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года более 700 жителей Ижевска стали жертвами интернет-мошенников. 132 уголовных дела было возбуждено после взлома аккаунтов в социальных сетях, 108 — по фактам мошенничества при покупке или продаже товаров в интернете.