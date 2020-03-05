Белогорск, Амурская область, , 10:21 — REGNUM В Белогорске правоохранители закончили следственные действия и передали в суд уголовное дело в отношении 71-летнего местного жителя, который подозревается в двойном убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Убийство произошло летом 2019 года, когда обвиняемый вступил в конфликт в коридоре общежития и ударом ножа убил 46-летнего мужчину. Этого пенсионеру показалось мало, и он зарезал ещё одного человека, 34-летнего мужчину, который вообще не участвовал в конфликте.

Ранее обвиняемый запрашивал суд присяжных заседателей, но позже отозвал своё заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге правоохранители задержали индийца, которого разыскивали за двойное убийство в течение 19 лет.