Уфа, , 10:23 — REGNUM Сотрудницу организации обвиняют в фиктивном начислении себе зарплаты на сумму более одного миллиона рублей в Уфе. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия 31-летняя обвиняемая работала финансовым специалистом на предприятии, поэтому имела доступ к спецпрограмме. С 2013 по 2016 годы она каждый месяц доначисляла себе зарплату. На платежках женщина ставила цифровую подпись директора организации и отправляла документы в банк, который перечислял зарплату на ее счет.

Таким образом, считают следователи, обвиняемой удалось похитить порядка одного миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере.

Отмечается, что обвиняемая признала свою вину и возместила ущерб.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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