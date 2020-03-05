Иркутск, , 10:16 — REGNUM Обсуждаемую Госдумой инициативу по созданию экологических зон на базе охраняемых природных территорий России на своих интернет-ресурсах прокомментировал иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев:

Ольхон. Бухта Шида в Мухорском заливе. Вся земля здесь давно поделена и огорожена. Процесс застройки продолжается Виталий Рябцев © ИА REGNUM

«Создание специальных экологических зон на территории особо охраняемых природных территорий обсуждалось …». Называйте вещи своими именами — «специальных антиэкологических зон». Или — зон для хозяйственной деятельности, «оборота земельных участков» и тому подобной коммерческой деятельности, которая убийственна для территорий дикой природы.

А для Байкала означает гарантированную потерю его уникальной и бесценной природной «фабрики по производству чистейшей воды». Но зато сравнительно небольшая кучка из бизнесменов, чиновников и их приближенных — заработает на этой потере. А местные (проживающие в самых лакомых местах, вроде Хужира) — распродадут свои участки, воспользовавшись высокими ценами, и разбегутся в города из своих «родовых гнезд». Освобождая место для турбаз и коттеджей. Которые в конечном счете будут никому не нужными, так как окажутся на берегу загаженного бывшего Колодца Планеты».

Напомним, предложение по созданию экологических зон на базе охраняемых природных территорий выдвинули депутаты комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Такие зоны, по мнению народных избранников, позволят местным жителям спокойно заниматься хозяйством, оформлять документы на землю и дома, пользоваться природными ресурсами.

Напомним, ранее Виталий Рябцев проанализировал, сколько объектов, незаконно построенных на берегах Байкала, было закрыто после его публикации, вышедшей в декабре 2017 года, и пришёл к неутешительному выводу: многие тысячи «землевладельцев», скупивших участки благодаря нечистоплотным чиновникам и существующим «лазейкам законодательства», теперь требуют узаконить их «права».

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