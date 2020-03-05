Можга, Удмуртия, , 10:12 — REGNUM В Удмуртии завершили расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») в отношении 16-летней жительницы Можги. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По данным следствия, девушка ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение различных правонарушений. В одни из вечеров декабря девушка пришла к бабушке, намереваясь взять денег на покупку спиртных напитков. Требование она высказала в грубой форме. Получив отказ, девушка взяла нож, и нанесла родственнице ранение в руку. Спасаясь от внучки, женщина выбежала на улицу. А девушка похитила мобильный телефон и скрылась.

В ходе расследования были допрошены свидетели, проведены психолого-психиатрическая, судебно-медицинская, биологическая, дактилоскопическая экспертизы.

С утверждённым обвинительным заключением дело передано в суд. В ведомстве отметили, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело возбудили на Ставрополье в феврале текущего года после убийства 59-летней жительницы города Кисловодска. Подозреваемой по делу проходит внучка потерпевшей. По данным следствия, убитая сделала своей 14-летней внучке замечания из-за некачественной уборки, посла чего между ними произошел конфликт. В ходе ссоры девушка несколько раз ударила бабушку ножом, от чего потерпевшая скончалась на месте.