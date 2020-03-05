Ульяновск, , 10:11 — REGNUM В Сурском районе Ульяновской области прокуратура привлекла к ответственности директора муниципального предприятия за несвоевременное устранение аварии на водопроводе. В результате более трёх сотен жителей одного из сёл около двух суток оставались без холодной воды, сообщает региональная прокуратура.

В ходе проверок надзорное ведомство установило, что 17−18 февраля 2020 года жители села Большой Кувай остались без холодной воды — это коснулось свыше 320 граждан, в том числе пенсионеров и инвалидов. По данным прокуратуры, причиной стало непринятие руководством МУП «Родник» «своевременных мер по ликвидации аварии» на объекте инженерной инфраструктуры.

Прокурор Сурского района возбудил в отношении директора предприятия и юридического лица дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами»).

Как сообщало ИА REGNUM, проблемой качества воды обеспокоены в Ульяновске: жители жалуются на ржавчину. Городские депутаты подчёркивают, что вопрос обеспечения качества горячей воды стоит остро, проблема «наблюдается повсеместно»: как в долгостроях, так и в современных микрорайонах, где установлены крышные котельные. И считают, что вопрос нужно решать на федеральном уровне.

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