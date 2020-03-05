Москва, , 09:58 — REGNUM В московском международном аэропорту «Шереметьево» экстренно сел самолёт Airbus А330. Инцидент произошёл сегодня, 5 марта.

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По информации экстренных служб, лайнер направлялся в Дубай. Однако спустя 40 минут после вылета на борту воздушного судна сработал датчик неисправности навигации. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 марта, пассажирский самолёт Boeing 737−800, следовавший в Москву, был вынужден сменить курс и вернуться в аэропорт вылета в Новосибирск. На борту лайнера авиакомпании S7 Airlines сработал датчик технической неисправности. Всего в самолёте находилось 97 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.