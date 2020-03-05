Соледар, ДНР, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы 11 обстрелов территории ДНР, в ходе которых боевики ВСУ выпустили 52 единицы боеприпасов, сообщили 5 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 11 мин калибра 82 мм, одну противотанковую ракету, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также снайперское и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Зайцево, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Крутая Балка, Донецкий аэропорт (терминал), Александровка, Докучаевск», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате украинских обстрелов города Докучаевска, ранения получили два мирных жителя 1964 и 1968 годов рождения.

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