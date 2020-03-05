Омск, , 09:53 — REGNUM Проверка по факту причинения телесных повреждений четырёхмесячной девочке проводится в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в УМВД по Омской области.

В полицию обратилась 58-летняя жительница Советского округа Омска. Она рассказала, что её сын и его сожительница пьют алкоголь в присутствии ребёнка.

На место прибыл инспектор ПДН. Он выяснил, что в квартире находится четырёхмесячная девочка, а её пьяные родители ведут себя агрессивно. В помещении беспорядок, вещи ребёнка раскиданы на полу.

Мать с младенцем доставили в отдел полиции. 31-летняя женщина заявила о том, что ей происходящее безразлично. Омичка оставила девочку и ушла.

Ребёнка передали врачам скорой помощи. Медики диагностировали у девочки растяжение связок плечевого сустава, сейчас она находится в больнице.

Проверка продолжается. Как уточнили в ведомстве, ранее мать и отец ребёнка на профилактическом учёте не состояли, к уголовной и административной ответственности не привлекались.

Как сообщало ИА REGNUM, 28-летняя многодетная мать из Сочи подбросила своего новорождённого ребёнка к лифту в местной больнице.

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