Москва, , 09:54 — REGNUM Участники вечеринки в банном комплексе в Москве погибли от отравления углекислым газом, который выделился при попадании в воду сухого льда. Шансов остаться в живых у них не было, заявил бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

Он подчеркнул что отравление углекислым газом означает стопроцентную смерть, для такого исхода достаточно нескольких вдохов. Из-за подобного углекислому угарного газа огромное число людей погибло в гаражах с работающими автомобилями.

«Несколько полных вдохов углекислого газа — это смерть», — сказал Гофштейн РИА Новости.

Спасти отравившихся можно при вентиляции лёгких, но эту процедуру нужно провести срочно при наличии специального оборудования. Время, необходимое для доставки пострадавших в больницу не оставляет им шансов на жизнь, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля блогер Екатерина Диденко вместе с мужем и друзьями проводила вечеринку в бане. Участники праздника высыпали в бассейн сухой лёд и прыгнули в воду. Двое погибли на месте, муж Диденко скончался в реанимации.

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