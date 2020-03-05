Хабаровск, , 09:48 — REGNUM Осужденного в 2016 году бывшего заместителя мэра, председателя комитета администрации Хабаровска по управлению Железнодорожным районом Евгения Колосова обнаружили мёртвым. Его разыскивали с 23 февраля.

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Тело пропавшего Евгения Колосова нашли на левом берегу Амура в Хабаровске.

«Его искали близкие, полиция и поисковики-добровольцы. 23 февраля Евгений Колосов был в гостях на Пятой площадке, вышел и пошёл к своей машине на улице Рокоссовского, переоделся, оставил в ней ключи и документы, и ушёл в сторону автобусного парка. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его в этом районе в интервале между 21:40 и 21:50. Но никаких следов, несмотря на все усилия участников розыскной операции, никаких зацепок на тот момент обнаружить, не удалось», — пишет ИА AmurMedia.

У поисковиков есть подозрение, что смерть Колосова была насильственной.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Евгений Колосов был осужден за превышение должностных полномочий на два года в колонии-поселения. Свою вину он не признал.