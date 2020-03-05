Киев, , 09:43 — REGNUM В центре Киева правоохранители задержали мужчину, который устроил погром в подъезде, сообщил 5 марта ресурс «Информатор».

По словам жильцов, злоумышленник какое-то время ходил вокруг подъезда, затем ударил несколько припаркованных автомобилей, зашёл в подъезд и начал ломать всё вокруг.

«Он оборвал провода интернета, электроэнергии, ломился в квартиры, обливал двери неизвестной жидкостью и выбивал окна парадного», — сказано в сообщении.

Возмущённым жителям мужчина сказал, что имеет при себе боевую гранату, которую в любой момент может взорвать. На место происшествия приехал спецназ. Со злоумышленником сначала пообщался психолог, а затем его нейтрализовала группа захвата.

Мужчину задержали на одном из верхних этажей дома. Гранаты при нём не оказалось. По данным журналистов, задержанный — житель Западной Украины, который приехал в Киев на заработки. Причины его поступка не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе подсудимый, угрожая гранатой, взял в заложники двух судей. Граната оказалась муляжом.

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