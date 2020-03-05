Джакарта, , 09:38 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи города Туапеджат, индонезийской провинции Западная Суматра, сообщает информационный портал Detik.

«Землетрясение произошло 4 марта в 20:36 по местному времени в 173 км к юго-западу от Туапеджата на глубине 12 км.», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Агентство также призывает жителей быть бдительными из-за возможных афтершоков.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,3 произошло в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара 4 марта.

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