Прибайкальский район, Бурятия, , 09:31 — REGNUM В Бурятии суд обязал региональные власти предоставить детям-сиротам предоставить пригодное для проживание жильё. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее в ходе проверки соблюдения жилищных прав сирот, работники надзорного органа установили, что им выдали квартиры в многоквартирном доме в селе Турунтаево.

«Заключением межведомственной комиссии в марте 2018 года дом признан аварийным и подлежащим реконструкции», — добавили в прокуратуре.

После чего районный прокурор в интересах троих сирот обратился в суд к минсоцзащиты региона и республиканскому ресурсному центру «Семья» с требованием предоставить им нормальное жильё. Прибайкальский районный суд удовлетворил эти требования, после чего ответчики обжаловали это решение. Однако Верховный суд Бурятии оставил решение районного суда без изменений.

Напомним, в республике заведено уже несколько уголовных дел из-за заселения сирот в непригодное для проживания жильё. Как сообщало ИА REGNUM, для решения проблемы глава региона Алексей Цыденовпредложил вместо строительства новых домов, выдавать социально состоявшимся сиротам выдавать сертификаты на приобретение жилья.

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