Самара, , 09:26 — REGNUM Пожар в строящемся доме по ул. Георгия Димитрова, 80А в Самаре ликвидирован. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 09:18 часов по местному времени была объявлена ликвидация пожара.

Пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 5 марта в недостроенном доме на Московском шоссе загорелись верхние этажи здания. В результате из здания было эвакуировано 30 рабочих.

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