Воронеж, , 09:22 — REGNUM Заместитель руководителя Центра эффективности правительства Воронежской области Геннадий Атрещенков, пропавший 8 января, погиб. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила его сестра.

Прощание с Геннадием Атрещенковым состоится 5 марта в 13:00 в траурном зале воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Похороны состоятся в тот же день на Коминтерновском кладбище Воронежа.

Как сообщало ИА REGNUM, Геннадий Атрещенков пропал 8 января — он вышел из своего дома в парикмахерскую, домой он не вернулся. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с его исчезновением.

Геннадию Атрещенкову было 56 лет. В 2013—2015 годах он работал в должности руководителя отдела по работе с муниципальными предприятиями и автономными учреждениями мэрии Воронежа. В последнее время занимал пост заместителя руководителя Центра эффективности правительства Воронежской области.

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