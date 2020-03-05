Горно-Алтайск, , 09:16 — REGNUM Прокуратура Республики Алтай выявила массовые нарушения прав детей-инвалидов на бесплатное питание. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного органа по итогам проверки.

Так, обучающиеся на дому дети в Горно-Алтайске, Чемальском, Чойском и Шебалинском районах долгое время не обеспечивались сухим пайком либо компенсацией за питание в денежном эквиваленте. Более того, здесь не приняты акты об обеспечении детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием.

«Было установлено, что фактически обеспечение питанием указанной категории обучающихся осуществляется по усмотрению руководителей образовательных организаций, выплаты компенсаций в денежном выражении не производятся», — отметили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства внесли в адрес глав города и районов представления об устранении нарушений, а также взяли на контроль его исполнение.

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