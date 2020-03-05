Иркутск, , 09:13 — REGNUM Минздрав Иркутской области обнародовал уточняющие данное относительно массового пищевого отравления продукцией местной торговой сети «Слата» в Иркутске. По данным медиков, которые цитирует ИА «ИрСити», после употребления купленной готовой продукции в больницу доставлены 13 жителей региона.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших. По данному факту СУ СК РФ по Иркутской области проводит доследственную проверку.

По предварительной информации следствия, все обратившиеся за медицинской помощью пояснили, что накануне они употребляли в пищу салат. Сотрудники Роспотребнадзора для проведения исследования изъяли образцы продуктов питания в супермаркетах, расположенных в нескольких районах Иркутска.