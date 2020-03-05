Уфа, , 09:13 — REGNUM Уголовное дело по факту непредоставления сироте жилья возбуждено в Уфе. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в феврале текущего года в СМИ появилась информация о том, что в Уфе сироте с двумя детьми долгое время не предоставляют положенное ей по закону жилье. Более того, у женщины на руках имеется решение суда от 2017 года о выделении ей жилой площади.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку. По ее результатам было возбуждено уголовное дело по факту возможной халатности чиновников, которые ответственны за выделение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительница Уфы объяснила, почему встала на колени у офиса главы Башкирии