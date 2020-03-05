Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, , 09:08 — REGNUM На Ямале организована прокурорская проверка информации о выселении матери с ребёнком-инвалидом из муниципального жилого помещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Жительница Губкинского Юлия Бучинская обратилась в СМИ с бедой: она вместе с дочерью-инвалидом, страдающей ДЦП, в десятидневный срок должны освободить комнату в аварийном общежитии и расторгнуть договор с администрацией города. В ином случае им грозит выселение без предоставления иного жилого помещения.

В мэрии Губкинского пояснили Ura.ru, что Юлия Бучинская с ребёнком не имеют прав на внеочередное предоставление жилплощади. Они стоят в очереди на предоставление жилья социального найма под номером 13. Как временный вариант Юлии предлагалась квартира в 16 кв. м, но она отказалась.

Юлия Бучинская пояснила свой отказ тем, что если их семья переедет в квартиру площадью в 16 «квадратов», то не получит потом положенное жильё в 42 «квадрата».

Прокуратурой ЯНАО будет дана оценка действиям органа местного самоуправления по соблюдению жилищных прав Юлии и её дочери.