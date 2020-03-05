Новосибирск, , 08:59 — REGNUM В Новосибирске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника войск национальной гвардии. Дело направлено в суд, сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Он проходит по статье «Превышение должностных полномочий» (п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ).Напомним, что 30 августа 2019 года сотрудник войск национальной гвардии остановил проходящего мимо новосибирца и, не представившись, без объяснения причин, потребовал сказать, куда он направляется. Мужчина не отреагировал на его слова. После этого сотрудник Росгвардии ударил его в лицо и, схватив за шею, прижал к земле. Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Новосибирска.

Как сообщало ИА REGNUM, после появления в новосибирских СМИ информации о том, что сотрудник Росгвардии ударил мужчину, свою проверку назначило и региональное следственное управление СКР РФ.

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