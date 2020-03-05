Якутск, , 09:00 — REGNUM Роспотребнадзор Якутии развеял мифы и слухи о прибывшей из Сеула 40-летней женщине с признаками коронавируса, которые распространили в социальных сетях республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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«4 марта самолёт авиакомпании «Якутия» прилетел из Сеула в Якутск. На борту было 52 пассажира — все якутяне. Провели анкетирование, взяли пробы на анализы. У всех пассажиров и восьми членов экипажа результаты отрицательные, то есть, коронавируса у них нет», — сказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Якутии Маргарита Игнатьева.

Всем прилетевшим выдадут на 14 дней больничные листы и будут за ними наблюдать на дому. Дети, которые прилетели вместе с родителями, также освобождены от посещения образовательных учреждений.

Специалисты призывают не паниковать и соблюдать гигиену. Роспотребнадзор провёл обследование 250 человек — у всех отрицательные результаты на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, на 5 марта общее число заболевших коронавирусом за пределами КНР составило 12 668 человек. Случаи инфицирования были зафиксированы в 76 странах.