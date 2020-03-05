Самара, , 08:47 — REGNUM 30 рабочих эвакуировали во время пожара в строящемся доме в Самаре. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в недостроенном доме на Московском шоссе около торгового центра «Нота» поступило на пульт спасателям рано утром 5 марта. По тревоге были подняты 70 огнеборцев на 23 единицах техники.

Приехав на место происшествия пожарные установили, что горят верхние этажи здания. На пятом и шестом этажах горели строительные материалы и опалубки на площади 500 кв. метров

Из здания эвакуировали 30 рабочих. По предварительной информации, пострадавших нет.

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