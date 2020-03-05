Владивосток, , 08:45 — REGNUM Во время снегопада, прошедшего в Приморье в среду, 4 марта, на дорогах края зарегистрировано 160 дорожно-транспортных происшествий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого УМВД.

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Из зарегистрированного количества три ДТП с пострадавшими, 157 — с материальным ущербом. Погибших нет, травмировано десять человек. Всего в результате ДТП повреждено 330 автомобилей. В сравнении с этим днём прошлого года количество ДТП превышено на 24%.

«Большая часть автомобильных аварий зарегистрирована во Владивостоке — 104, в Находке произошло 18, в Уссурийске 17 ДТП. Каждое второе ДТП — это столкновение транспортных средств, каждое третье — наезд на стоящее транспортное средство», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток, переживший сильный снегопад, скован автомобильными пробками.