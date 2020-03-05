Москва, , 08:41 — REGNUM В Москве следователи проверяют информацию СМИ об избиении детей матерью на юге столицы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Москве.

Ранее СМИ сообщили, что семилетние двойняшки сбежали из дома после избиения матери. Обнаружившая детей прохожая сообщила, что у мальчика были ушибы и ссадина в области головы.

«Следователи проверят все изложенные в статье факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Чебоксарах 33-летнему горожанину предъявлено обвинение в истязании шестилетней дочери. Информация об избиении поступила в правоохранительные органы от дочери его сожительницы, когда та увидела на девочке телесные повреждения. После этого ребёнка госпитализировали. Решается вопрос о лишении мужчины родительских прав.

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