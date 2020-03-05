Барнаул, , 08:36 — REGNUM Желание заработать на криптовалюте разорило жителя Родинского района Алтайского края.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ, предварительно установлено что, после того, как потерпевший зарегистрировался на сайте по продаже и приобретении криптовалюты, мужчине позвонила неизвестная девушка, предложившая хороший заработок.

В ходе дальнейшего общения мужчина перевёл свои сбережения в сумме 130 тысяч рублей на указанный счёт, а также продиктовал свои паспортные данные. Всё закончилось тем, что злоумышленники оформили на него кредит на 850 тысяч рублей и перевели все денежные средства на другой счет. По данному факту правоохранители проводят проверку.