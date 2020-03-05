Абакан, , 08:32 — REGNUM Заместитель генпрокурора России Николай Шишкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении абаканского врача, оказавшего ненадлежащую медицинскую помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в управление Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе (СФО).

В ведомстве уточнили, что врач Абаканской межрайонной клинической больницы обвиняется по ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Установлено, что детский хирург не в полном объёме обследовал ребёнка. Он не смог поставить верный диагноз при наличии явных клинических признаков острого аппендицита. Соответственно, не была проведена операция. В результате у пациента развился перитонит, приведший к абдоминальному сепсису. Несовершеннолетнему был причинён тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка №12 города Абакана.

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