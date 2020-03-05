Рубцовск, Алтайский край, , 08:24 — REGNUM В Алтайском крае вынесен приговор местному жителю, который в конце декабря 2019 года незаконно пересек государственную границу из Казахстана в Россию в обход установленных пунктов пропуска.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления УФСБ РФ по Алтайскому краю, непосредственно при задержании документы, удостоверяющие личность, у нарушителя отсутствовали, но это обстоятельство не помешало расследовать дело и вынести приговор. Ближайшие два года и один месяц осуждённый проведёт в колонии строгого режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2019 года алтайским пограничникам удалось задержать двух граждан не только нарушивших пограничный режим, но и имеющих судимость.

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