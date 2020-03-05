Луганск, , 08:27 — REGNUM За минувшие сутки в ЛНР зафиксированы четыре обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили 5 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, украинские формирования со стороны Крымского дважды обстреляли посёлок Фрунзе, выпустив в общей сложности 15 мин калибра 120 мм. По Нижнему Лозовому ВСУ выпустили пять мин калибра 82 мм. Использовалось также вооружение БМП, гранатомёты СПГ и стрелковое оружие.

В результате обстрелов скончался один защитник ЛНР. Информация о жертвах среди мирных жителей ЛНР, а также о разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинения полковнику ВСУ Фёдору Ярошевичу. Его обвиняют в организации обстрелов объектов гражданской инфраструктуры ракетами «Точка-У», в результате которых погибли четыре мирных жителя ЛНР.

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