* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 08:21 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака арестовали шестерых боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 5 марта сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, задержания были произведены в районе между провинциями Киркук и Салахуддин. Среди арестованных террористов был один высокопоставленный боевик.

Напомним, в последнее время атаки боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно участились. Террористы продолжают активную деятельность в спорных между Эрбилем и Багдадом районах.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Делегация ООН посетила Иракский Курдистан