Екатеринбург, , 08:04 — REGNUM В Екатеринбурге перед судом предстанет бывшая участковый уполномоченный полиции, обвиняемая во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Уголовное дело по существу рассмотрит Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

По версии следствия, будучи сотрудником полиции (служила в должности участкового с 2015 года), обвиняемая предложила директору магазина за непроведение проверочных мероприятий передать предметы одежды и текстиля. Впоследствии обвиняемая вновь предложила передать ей продукцию магазина за оказание общего покровительства.

Также обвиняемая вызвала в отдел полиции хозяйку швейного ателье, сообщив ей, что якобы в деятельности предприятия выявлены нарушения. В связи с этим она составила фиктивный протокол и изъяла продукцию ателье.

В 2019 году преступления были пресечены, а сотрудницу полиции уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.