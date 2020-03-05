Южно-Сахалинск, , 08:00 — REGNUM На Сахалине отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, которых подозревают в торговле наркотиками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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«Наркополицейских» задержали, им предъявлено обвинение. По версии следствия, сотрудники полиции сбывали наркотики в крупном размере, причем делали это прямо в служебном кабинете.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы и выявление иных эпизодов преступной деятельности обвиняемых, а также лиц, причастных к этому», — пояснили в следственном отделе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержали с поличным полицейского, который сбывал коллегам наркотики.