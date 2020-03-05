Чита, , 07:28 — REGNUM Помощник прокурора Читинского района Забайкальского края, возжелавшая получить бесплатный земельный участок в одном из сёл Читинского района, попала под уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Как поясняет региональное СУ СК РФ, земельный надел работница прокуратуры незаконно истребовала с одного из глав муниципалитета, после того как выявила допущенные чиновником признаки административного правонарушения.

«Глава села требования обвиняемой выполнил и незаконно предоставил ей земельный участок стоимостью около 170 тыс. рублей», — отмечается в официальном сообщении следствия.

Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ, решается вопрос о заключении обвиняемой под стражу.