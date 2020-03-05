Мурманск, , 07:25 — REGNUM Информацию о травмах военнослужащих, полученных при взрыве имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области, подтвердили 5 марта в пресс-службе Северного флота.

По информации ведомства, инцидент произошёл на военном полигоне в Мурманской области вследствие «грубого нарушения требований безопасности».

«Пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту ЧП в воинской части командование организовало проверку совместно с правоохранительными органами.

В Печенге расположена одна из воинских частей Северного флота ВМФ России. Добавим, что это не первая тревожная новость из Печенги за последний месяц. 18 февраля, по информации местных СМИ, в мотострелковой бригаде, которая базируется в посёлке Печенга, погибли трое военнослужащих.

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