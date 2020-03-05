Михайловский район, , 07:17 — REGNUM Житель села Калинино Михайловского района Приамурья осуждён за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК России по Приамурью.

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Следствием установлено, что амурчанин вступил в конфликт с другим жителем села, и в ходе возникшей потасовки ударил своего оппонента по ноге складным серпом. В результате полученного ранения потерпевший через некоторое время скончался. Злоумышленник добровольно пришёл в полицию и рассказал о произошедшем.

«Суд, рассмотрев материалы дела, назначил виновному в смерти человека отбывание наказания в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье пациент больницы во время празднования 23 февраля, ударом ножа убил своего 31-летнего собутыльника.