п. Витим, , 06:50 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело по факту демонтажа в посёлке Витим мемориала, посвященного павшим в Великой Отечественной войне воинам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики.

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«В сентябре 2019 года между администрацией посёлок Витим Ленского района и ООО «Арарат» был заключен муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта мемориального комплекса «Они сражались за Родину», границы которого отнесены к объектам культурного наследия. Установлено, что работы начались без разрешения департамента Якутии по охране объектов культурного наследия. Также выяснилось, что исполняет контракт подрядчик, не имеющий лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия», — пояснили в прокуратуре.

На данный момент мемориал демонтирован, контракт по соглашению сторон с оплатой проведённых работ на 3 млн 300 тыс. рублей расторгнут, а посёлок накануне 75-летия Великой Победы остался без памятника.

Возбуждено уголовное дело за халатность. Прокуратура взяла на контроль расследование и восстановление мемориального комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге весь февраль 2020 года безуспешно искали останки бойцов, защищавших город в 1941 году и захороненных в воинском мемориале в Калужском бору, а также в точке, координаты которой обозначены на калужском геопортале. Их не нашли.