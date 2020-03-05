* запрещённая в России организация

Рязань, , 06:43 — REGNUM Человеческие останки, которые могут принадлежать Екатерине Левченко, знакомой фигурантов дела «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, были растасканы животными. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник правоохранительных органах.

«Обнаружены разбросанные останки: череп, элементы позвоночника, рёбра — предположительно, растасканные животными», — сказал он.

По информации телеканала, вместе с останками девушки были обнаружены женская жилетка, элементы флисового воротника, вязаный шарф и наушники.

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Напомним, следственные органы расследуют уголовное дело об исчезновении жительницы Пензы, которая была знакома с фигурантами дела «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По предварительной информации, девушка покинула свою квартиру в Пензе 31 марта 2017 года и не вернулась. Останки были обнаружены в лесу рядом с деревней Лопухи в Рязанской области.

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