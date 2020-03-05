Сковородино, Амурская область, , 06:45 — REGNUM В Сковородинском районе Приамурья задержан водитель, перевозивший 16 коров без ветеринарных сопроводительных документов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Россельхознадзора по Амурской области.

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Маршрут водителя пролегал из Забайкалья в Хабаровский край. Его задержание было вызвано отсутствием документального подтверждения наличия или отсутствия ящура у перевозимого крупно рогатого скота.

«В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ. Нарушителю грозит административный штраф от трёх до пяти тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье продолжается борьба с распространением ящура среди домашних животных.