Мехико, , 05:57 — REGNUM В мексиканском штате Мехико с 4 марта ищут убившего человека крупное животное, предположительно льва. Об этом сообщает газета Milenio.

В масштабной операции по поиску хищника участвуют около 250 военных и полицейских, а также сотрудники управления по охране окружающей среды. С воздуха поисковикам помогают беспилотники. В школах района отменены занятия, жителям рекомендуется не покидать дома без крайней необходимости.

«Пока мы не поймаем его, занятия в школах Валье-де-Браво не возобновятся», — заявил в эфире местной радиостанции глава муниципалитета Маурисио Осорио.

Как сообщало ИА REGNUM, сбежавший с ранчо лев загрыз человека — тело погибшего таксиста было обнаружено 1 марта. Власти муниципалитета Валье-де-Браво подтвердили отмену занятий как минимум в 13 учебных учреждениях.

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