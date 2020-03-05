Мехико, , 05:51 — REGNUM Отделение гемодиализа больницы государственной нефтегазовой компании Pemex в штате Табаско в Мексике было закрыто после смерти двух пациентов из-за использования некачественного лекарственного препарата, 4 марта передает радиостанция Noticias MVS.

По той же причине пострадали еще сорок больных. Лекарство, которое вводили пациентам оказалось загрязнено бактериями рода Klebsiella. При этом родственники пациентов утверждают, что умерли не меньше восьми человек.

Начато расследование обстоятельств инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе бывший член комитет палаты представителей Конгресса по вооружённым силам Грегори Кели заявил, что «некачественные или испорченные» лекарственные препараты из Китая представляют угрозу для национальной безопасности США.

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